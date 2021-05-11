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18:57, 11 мая 2021 года Жильцы бывшего пансионата «ЗИЛ» вернулись в свои квартиры За них вступилась орловская прокуратура. А на директора ООО «Профилакторий», которое является собственником помещений, возбудили уголовное дело о самоуправстве.





Об этой истории мы рассказывали не раз. Конфликт между жильцами поселка Нечаевский и новым собственником бывшего пансионата «ЗИЛ» начался осенью прошлого года. Однако еще в 2017 наша съемочная группа приезжала в Мценский район. Тогда территория переходила от одного хозяина к другому, а людям - завышали цену аренды, дом признавали аварийным, одном словом, делали все, чтобы выжить жильцов. Но при этом как-то договаривались. А с новым собственником диалога не получилось. Он категорично заявил, что «ни один человек туда не зайдет».



На территории бывшего пансионата находятся два трехэтажных кирпичных дома. Построены они были в 70-х годах прошлого века для сотрудников. Здесь зарегистрировано 43 человека. Сначала новый собственник подал в суд с требованием выселить жильцов, те подали встречное заявление, в котором подробно описали суть проблемы. После того как собственник порвал на глазах у жильцов решение суда, которое было в их пользу, на место выехал прокурор области Владислав Малкин. Он отметил, что ситуация находится на контроле руководства Генеральной прокуратуры.



Сейчас в отношении директора профилактория возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330 УК РФ – «Самоуправство».



Екатерина Геращенко, начальник управления по надзору за исполнением ФЗ прокуратуры Орловской области: «По версии следствия директор профилактория воспрепятствовал гражданам в праве пользования занимаемыми помещениями, самоуправно отключил подачу энергоснабжения и водоснабжения в указанные помещения».

Прокуратура потребовала собственника подключить все коммуникации в течение майских праздников.



Очередную прокурорскую проверку - уже сделанной работы - жители встретили с улыбками, а не со слезами. В квартирах теперь есть свет и вода. Но из-за прекращения подачи этих ресурсов пострадали провода и трубы, которые тоже требуют ремонта. Остается только один вопрос: как жителям оплачивать коммуналку?

Кюри Кекаев, директор ООО «Профилакторий»: «Я никакой тариф не собираюсь устанавливать. По какому тарифу мне «Облэнергосбыт» дает, я им это же отдаю. Я не убавлю, ни прибавлю. Я ни копейки туда не собираюсь добавлять».

Тарифы и форму оплаты еще предстоит обсудить. Но директор профилактория в присутствии прокуроров говорит о том, что еще в прошлом году предлагал жильцам платить за коммуналку и жить столько, сколько они хотят. Однако с данными следствия это сообщение расходится. В итоге прокуратура внесла представление в адрес начальника МВД России «Мценский» и в адрес главы администрации Мценского района. Первый – за ненадлежащую работу по охране и обеспечению правопорядка, второй – за непринятие должных мер к обеспечению жилищных прав граждан.



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Всеволод Трифонов



