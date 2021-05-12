Орловцы смогут посоревноваться в умении ориентироваться

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6:24, 12 мая 2021 года
Орловцы смогут посоревноваться в умении ориентироватьсяВремя подать заявку на участие еще есть.
В регионе пройдет Чемпионат и Первенство Орловской области по ориентированию. Старты, которые пройдут в Медведевском лесу, намечены на 15 и 16 мая. К соревнованиям допускаются воспитанники спортклубов, школьники и студенты. Допуск врача - обязателен. Подать предварительную заявку можно на сайте.
Контактный телефон - 8 (4862) 33-56-24.
Соревнования посвящены Всемирному Дню ориентирования.
Орловское Информбюро