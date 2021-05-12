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7:27, 12 мая 2021 года Орловцы стали чаще жаловаться областному правительству В первом квартале текущего года в региональную приемную поступило 2 661 письменное обращение.





Число заявок по сравнению с январем-мартом прошлого года увеличилось на 61 штуку. Чаще всего – 1 605 раз – граждане спрашивали о социальной сфере, 578 заявок пришлись на экономику, 404 обращения – на ЖКХ. Также орловцы оставили 181 вопрос о госуправлении в сфере экономики и 91 – по поводу соблюдения законности и безопасности.



Все заявки рассматривались в областном правительстве и по мере необходимости перенаправлялись в соответствующие службы – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



