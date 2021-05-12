среда 12.05.2021 11:31:52 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

5:28, 12 мая 2021 года

В Орловской области падает спрос на приватизацию госсобственности

В минувшем году в перечне продаваемых объектов значилось 40 лотов.

В 2020 году приватизация принесла в бюджет Орловщины 9,9 млн рублей – удалось реализовать 1 220 тонн пшеницы с 23-процентной клейковиной и автотранспортное средство. По словам главы областного департамента государственного имущества и земельных отношений Ольги Платоновой, в минувшем году доходы от реализации госсобственности в регионе увеличились, но уже несколько лет наблюдается тенденция к их снижению. Последнее связано с тем, что с 2000 по 2012 годы привлекательная на рынке ликвидная госсобственность региона была реализована – сообщает сайт областного правительства.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.