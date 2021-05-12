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5:28, 12 мая 2021 года В Орловской области падает спрос на приватизацию госсобственности В минувшем году в перечне продаваемых объектов значилось 40 лотов.



В 2020 году приватизация принесла в бюджет Орловщины 9,9 млн рублей – удалось реализовать 1 220 тонн пшеницы с 23-процентной клейковиной и автотранспортное средство. По словам главы областного департамента государственного имущества и земельных отношений Ольги Платоновой, в минувшем году доходы от реализации госсобственности в регионе увеличились, но уже несколько лет наблюдается тенденция к их снижению. Последнее связано с тем, что с 2000 по 2012 годы привлекательная на рынке ликвидная госсобственность региона была реализована – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



