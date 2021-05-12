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8:30, 12 мая 2021 года В майские выходные орловская Росгвардия задержала 17 правонарушителей Люди попадались на мелких кражах, порче чужого имущества и распитии спиртного в общественных местах.





С 1 по 11 мая силовики пресекли в Орловской области ряд правонарушений, за которые 17 человек в возрасте от 19 до 48 лет были задержаны и переданы полицейским. В десятидневные выходные Росгвардия патрулировала общественные территории в усиленном режиме, сообщает пресс-служба управления.





Артём Ежаков



