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9:11, 12 мая 2021 года В Орле пройдет фестиваль «Традиции Святой Руси» III Международный фестиваль православной культуры и народного искусства «Традиции Святой Руси» посвящен празднику Собора орловских святых.





Под Орлом, в духовно-православном центре «Вятский Посад» пройдет фестиваль православной культуры и народного искусства «Традиции Святой Руси». Праздник будет проходить в течение трех дней.



С 14 по 16 мая в «Вятском Посаде» развернется широкая ярмарка мастеров народных ремесел, работа подворий Орловской области, где вниманию гостей будет представлена выставка-продажа авторских изделий и традиционные национальные угощения.



Во второй праздничный день пройдет Фестиваль колокольного звона. Местные жители и гости будут наслаждаться волшебным звоном колоколов в исполнении мастеров колокольного искусства – звонарей школы Святителя Павлина Милостивого (Ростовская область).



Ждет зрителей и выступление Государственного Академического Кубанского казачьего хора. Также выступит Московский Синодальный хор - один из старейших профессиональных хоров в России. Увидят посетители и красочную концертную программу, в которой примут участие творческие коллективы Орловской области и других регионов России, а также Украины, Сербии, Беларуси.



Мероприятие проводится при поддержке Фонда Президентских грантов с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Подробная информация по телефонам 59-90-11, 8 (980) 360-07-61.





Орловское Информбюро



