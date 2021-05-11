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21:20, 11 мая 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Жилищный вопрос больше не будет портить жизнь жильцам поселка Нечаевский? На нового владельца профилактория, где расположены дома, завели уголовное дело.



- Вакцинированных - по осени подсчитают. Чтобы постепенно вернуться к обычной жизни, в регионе к сентябрю должно быть привито около 300 тысяч человек.



- На «удочке» - у Рыбнадзора. Инспекторы патрулируют водную гладь. А активисты напоминают: сети - запрещенная снасть.



- 16 учителей, которые переедут работать в сельскую местность, станут миллионерами.



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