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9:41, 12 мая 2021 года В Орле обокрали ювелирный магазин Ущерб составил порядка 50 тысяч рублей.





Преступление произошло в конце апреля в Северном районе областной столицы. Ночью неизвестный разбил стекло в ювелирном магазине, проник внутрь и похитил 30 серебряных изделий, оцененных примерно в 50 тысяч рублей.



В краже подозревают 44-летнего местного жителя. У него обнаружили несколько пропавших колец. Остальное мужчина сдал в качестве лома.



Фигуранту инкриминируют ч.2 ст.158 (кража). На время расследования он отпущен под подписку о невыезде, – сообщает сайт областного УМВД.





Артём Ежаков



