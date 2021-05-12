В Орле обокрали ювелирный магазин

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9:41, 12 мая 2021 года
В Орле обокрали ювелирный магазинУщерб составил порядка 50 тысяч рублей.
Преступление произошло в конце апреля в Северном районе областной столицы. Ночью неизвестный разбил стекло в ювелирном магазине, проник внутрь и похитил 30 серебряных изделий, оцененных примерно в 50 тысяч рублей.
В краже подозревают 44-летнего местного жителя. У него обнаружили несколько пропавших колец. Остальное мужчина сдал в качестве лома.
Фигуранту инкриминируют ч.2 ст.158 (кража). На время расследования он отпущен под подписку о невыезде, – сообщает сайт областного УМВД.
Артём Ежаков