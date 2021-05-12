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10:00, 12 мая 2021 года В 2021 году в 179 орловских ФАПов проведут интернет В регионе увеличили число социально значимых объектов, которые подключат к «всемирной паутине».





Изначально на Орловщине к сети планировали добавить 688 важных соцобъектов, но в конце апреля список дополнили еще 200 точек – 179 фельдшерско-акушерских пунктов и 21 библиотека.



К началу мая интернет провели в 111 социальных заведениях. Ежедневно перечень выполненных работ пополняется еще 10 объектами – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



