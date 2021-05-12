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10:15, 12 мая 2021 года Под Орлом автокран задавил дорожного рабочего Мужчине потребовалась госпитализация.





Инцидент произошел 11 мая в 10:30 на 332 километре автодороги М-2 «Крым». 57-летний водитель автокрана, сдавая назад на закрытом для автотрафика мосту, сбил 41-летнего дорожного рабочего – с полученными травмами его госпитализировали.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 20 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 7 человек получили травмы – сообщает пресс-служба областного УГИБДД.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



