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10:30, 12 мая 2021 года Трое пострадали в столкновении «Буханки» и «Логана» в Орловской области ДТП произошло накануне около семи часов вечера.





На 1-ом километре автодороги Дмитровск – Работьково 39-летний водитель УАЗа врезался в «Рено Логан». Иномаркой управлял 54-летний мужчина. Пострадали оба автолюбителя и 54-летняя пассажирка легковушки.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 20 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 7 человек получили травмы – сообщает пресс-служба областного УГИБДД.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



