Сегодня орловские школьники используют вторую попытку, чтобы написать сочинение

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10:49, 12 мая 2021 года
Сегодня орловские школьники используют вторую попытку, чтобы написать сочинениеВторая попытка дается тем, кто не справился с заданием или не смог присутствовать по уважительной причине. Сегодня - запасной день для написания итогового сочинения.
Положительный результат итогового сочинения является допуском к государственной итоговой аттестации. На выполнение задания дается почти 4 часа. Рекомендуемый объем сочинения − не менее 350 слов, изложения − не менее 200 слов. Пользоваться телефоном, справочными материалами и словарями во время написания - запрещено. Работа оценивается по системе зачет- незачет.
Напомним, всего в этом году 11-й класс заканчивают 3115 человек.
Мария Семак