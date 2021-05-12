Сегодня орловские школьники используют вторую попытку, чтобы написать сочинение

Вторая попытка дается тем, кто не справился с заданием или не смог присутствовать по уважительной причине. Сегодня - запасной день для написания итогового сочинения.

Положительный результат итогового сочинения является допуском к государственной итоговой аттестации. На выполнение задания дается почти 4 часа. Рекомендуемый объем сочинения − не менее 350 слов, изложения − не менее 200 слов. Пользоваться телефоном, справочными материалами и словарями во время написания - запрещено. Работа оценивается по системе зачет- незачет.

Напомним, всего в этом году 11-й класс заканчивают 3115 человек.