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10:55, 12 мая 2021 года

В Орле выберут лучшую бабушку-волонтера

Активное старшее поколение - не сидит без дела. Сегодня участники конкурса «Моя бабушка – волонтер» представят свои проекты на суд жюри.


Орловчанки старшего поколения участвуют в благотворительных акциях, вяжут, играют, поют и танцуют, а также оказывают поддержку одиноким мамам, шефствуют над приютами для животных. И этим активным женщинам предложили принять участие в конкурсе «Моя бабушка – волонтер».
 
Первый этап конкурса проходил дистанционно - участники присылали презентации. Сегодня они встретятся лицом к лицу и поделятся опытом добровольческой деятельности. Каждому дадут пять минут на выступление. Всего - 20 участников. После жюри определит самых инициативных волонтеров серебряного возраста.



Мария Семак
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