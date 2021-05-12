В Орле выберут лучшую бабушку-волонтера

Активное старшее поколение - не сидит без дела. Сегодня участники конкурса «Моя бабушка – волонтер» представят свои проекты на суд жюри.

Орловчанки старшего поколения участвуют в благотворительных акциях, вяжут, играют, поют и танцуют, а также оказывают поддержку одиноким мамам, шефствуют над приютами для животных. И этим активным женщинам предложили принять участие в конкурсе «Моя бабушка – волонтер».

Первый этап конкурса проходил дистанционно - участники присылали презентации. Сегодня они встретятся лицом к лицу и поделятся опытом добровольческой деятельности. Каждому дадут пять минут на выступление. Всего - 20 участников. После жюри определит самых инициативных волонтеров серебряного возраста.