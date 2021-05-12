Главная » Новости



11:23, 12 мая 2021 года При строительстве школы на ул. Зеленина в Орле нашли снаряд Работы на объекте временно приостановлены.





В Орле при строительстве школы на ул. Зеленина нашли снаряд. Предполагается, что это «эхо войны» – взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной. Опасную находку обнаружили о время строительных работ при выемке грунта и его транспортировке на склад – снаряд вывалился вместе с землей, когда экскаватор опустошил ковш. Служба спасения проинформирована о случившемся.





Анна Вайсергисер



