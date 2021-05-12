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11:33, 12 мая 2021 года

На месте «карточного домика» на набережной Дубровинского в Орле рекомендовали построить восьмиэтажку

Опубликованы результаты публичных слушаний с жильцами близлежащей территории.


Встреча состоялась 29 апреля. На ней присутствовали 35 человек. По правилам, здесь нельзя построить детский сад или школу – об этой возможности спрашивали жители. Также они выступили против среднеэтажной жилой застройки, предложив снизить высоту будущего здания до четырех этажей, но в итоге региональному Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства рекомендовали разрешить строительство среднеэтажки, учитывая прозвучавшие замечания.
 
Комиссия не увидела проблемы в том, что земельный участок находится в водоохранной и культурной зонах – он допускается к строительству. Все замеры будут выполняться на этапе проектирования – отмечено в документации, опубликованной на сайте мэрии.



Артём Ежаков
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