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11:33, 12 мая 2021 года На месте «карточного домика» на набережной Дубровинского в Орле рекомендовали построить восьмиэтажку Опубликованы результаты публичных слушаний с жильцами близлежащей территории.





Встреча состоялась 29 апреля. На ней присутствовали 35 человек. По правилам, здесь нельзя построить детский сад или школу – об этой возможности спрашивали жители. Также они выступили против среднеэтажной жилой застройки, предложив снизить высоту будущего здания до четырех этажей, но в итоге региональному Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства рекомендовали разрешить строительство среднеэтажки, учитывая прозвучавшие замечания.

Комиссия не увидела проблемы в том, что земельный участок находится в водоохранной и культурной зонах – он допускается к строительству. Все замеры будут выполняться на этапе проектирования – отмечено в документации , опубликованной на сайте мэрии.





Артём Ежаков



