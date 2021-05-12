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11:39, 12 мая 2021 года COVID-19 унес жизни ещё четверых орловцев В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 12 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 49 случаев коронавирусной инфекции (всего – 34 728).



На лечении – 1 393 человека. Накануне выписано 55 орловцев (всего – 32 701). От последствий болезни скончалось 624 жителя региона (+4 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 8 217 (всего – 4 905 059), число выздоровевших – 8 614 (всего – 4 518 529). Общее число летальных исходов – 114 331 (+ 355 случаев за сутки). На лечении – 272 199 человек.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



