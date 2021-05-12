среда 12.05.2021 18:19:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:24, 12 мая 2021 года

Сирень для победителей. В Болховском районе появилась еще одна Аллея Памяти

Аллею посвятили погибшим танкистам 30-го Уральского добровольческого корпуса. С 2014 года шефство над захоронением осуществляет прокуратура Орловской области.


По мнению историков, именно в селе Борилово Болховского района произошло ключевое танковое сражение Великой Отечественной войны. Смертью храбрых здесь погиб почти весь состав 30 уральского добровольческого танкового корпуса. Теперь на этом месте находится братская могила, и уже многие годы прокуратура Орловской области шефствует над захоронением. И здесь, у подножия братской могилы, уже по традиции, вручаются первые погоны молодым специалистам ведомства. Не забывают и ветеранов Великой Отечественной - работников прокуратуры области. Их фотографии образовали свой «Бессмертный полк». 
 
А к братской могиле теперь будет вести Аллея Памяти - там высажены кусты сирени.
 
Владислав Малкин, прокурор Орловской области: «Именно сиренью встречали воинов-победителей в Советском Союзе, и для нас это тоже святое растение».



Всеволод Трифонов
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.