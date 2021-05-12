Сирень для победителей. В Болховском районе появилась еще одна Аллея Памяти

Аллею посвятили погибшим танкистам 30-го Уральского добровольческого корпуса. С 2014 года шефство над захоронением осуществляет прокуратура Орловской области.

По мнению историков, именно в селе Борилово Болховского района произошло ключевое танковое сражение Великой Отечественной войны. Смертью храбрых здесь погиб почти весь состав 30 уральского добровольческого танкового корпуса. Теперь на этом месте находится братская могила, и уже многие годы прокуратура Орловской области шефствует над захоронением. И здесь, у подножия братской могилы, уже по традиции, вручаются первые погоны молодым специалистам ведомства. Не забывают и ветеранов Великой Отечественной - работников прокуратуры области. Их фотографии образовали свой «Бессмертный полк».

А к братской могиле теперь будет вести Аллея Памяти - там высажены кусты сирени.