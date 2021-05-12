Поле Судбищенской битвы хотят признать памятником

Место сражения войск царя Ивана Грозного и хана Девлет-Гирея нашли в конце апреля в Новодеревеньковском районе Орловской области.

О проделанной работе археологи рассказали на пресс-конференции. В данный момент уже найдено свыше 800 артефактов, причем в майские праздники количество находок выросло в четыре раза.

научного сотрудника Института археологии РАН Олега Радюша «РИА Новости». «За все это время, прошло практически три недели, на этом месте обнаружили уже более 800 находок. Более 400 стрел, более 50 пуль, одно свинцовое ядро, множество металлических разных предметов, среди которых есть бытовые вещи: части упряжи, маленький нож, нательный крест», – цитирует «РИА Новости».



Отмечается, что Судбищенская битва была одной из первых в истории, где задействовалась артиллерия. К помощи «бога войны» прибегли обе стороны.

Определить, что это действительно место древнего сражения, помогли найденные пули и монеты, т.н. «чешуи», которую отчеканили во времена царствования Ивана Грозного.



Одной из первоочередных задач, помимо изучения и сохранения находок, археологи называют защиту поля сражения от разграбления и придания ему статуса топ-памятника.