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12:34, 12 мая 2021 года

На майских выходных на Орловщине поймали 95 нетрезвых водителей

Региональное УГИБДД опубликовало результаты дополнительных рейдовых мероприятий, прошедших с 1 по 10 мая.


Согласно публикации управления, за десятидневный период сотрудники Госавтоинспекции 95 раз пресекли управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Повторно нетрезвыми за руль сели 9 человек, 34 водителя от прохождения медосвидетельствования отказались.

Инспекторы напоминают, что водить машину в состоянии опьянения запрещено пунктом 2.7 ПДД РФ. За это предусмотрено лишение права управления автомобилем на срок до двух лет и штраф в размере 30 000 рублей. Повторное нарушение влечет уже уголовную ответственность по ст. 264.1 УК РФ. О фактах пьяной езды незамедлительно сообщайте по телефону дежурной части областного УГИБДД: 72-90-00.


Артём Ежаков
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