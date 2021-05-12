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13:35, 12 мая 2021 года Через тернии – к знаниям В орловской деревне разбитая дорога к школе вынуждает людей покидать насиженное место. На протяжении пяти лет чиновники не могут отремонтировать дорогу к Злынской общеобразовательной школе, которая находится в Болховском районе.





Расстояние от деревни Кутьмя до школы составляет примерно 4 километра. Этот маршрут можно преодолеть за 10-15 минут. Однако местные школьники до «храма знаний» добираются минут 40, поскольку на этой дороге превысить скорость 10-15 километров в час автомобиль не состоянии. Дорожную проблему местные жители пытаются решить на протяжении пяти лет. Из-за плохого состояния дороги в 2019 году движение школьного автобуса было приостановлено. Перевозку возобновили в сентябре 2020 года - после латочного ремонта. Но радовались недолго. С наступившей весной растаял не только снег, но и дорожное полотно. Сейчас на школьном автобусе ездят 26 школьников. Их родители говорят: провожая детей, думают лишь об одном – «лишь бы доехали без происшествий». Турсунай Хосеятова, жительница деревни Кутьма: «Говорят, снова «Газель» отменят, у меня дочка в пятом классе. Не знаю, как возить, муж уезжает работать, машины нет». Решить проблему пыталось и руководство школы. Безопасность детей - задача номер один для всех взрослых, и директор Надежда Херсонская продолжает обивать пороги различных инстанций. Надежда Херсонская, директор Злынской школы: «Выделение денежных средств, как правило, происходит только под реализацию определенных программ, и, естественно, моя задача как руководителя попасть в программу по ремонту дорог, чтобы дети наши передвигались по безопасному маршруту». Вот только когда появится безопасный маршрут - вопрос открытый. И местные жители начинают искать уже другой выход - многие хотят покинуть деревню. К решению вопроса подключился и глава Злынского поселения Николай Чиняков. Дорога находится на балансе «Орелгосзаказчика», и туда глава поселения обращался не раз. Ответ: отремонтируют. Однако точные сроки не обозначают. Николай Чиняков, глава Злынского сельского поселения: «Дорога нужна не только для школьного маршрута, но и для жителей нашего поселения, это кротчайший путь от нашего поселения до Орла. Также она нужна и сельхозпроизводителю нашему». В «Орелгосзаказчике» о дорожной проблеме знают. Чтобы решить ее, потребуется не менее 40 млн рублей. Юрий Иванов, заместитель начальника КУ ОО «Орёлгосзаказчик»: «К сожалению, в программе 2021 года, да и 2022-го, данная дорога отсутствует, поэтому нам приходится выполнять работы в рамках лимитов, которые доведены по содержанию, чтобы хоть как-то обеспечить безопасный, бесперебойный проезд». Завести технику на участок планируют в мае. Юрий Иванов, заместитель руководителя КУ ОО «Орёлгосзаказчик»: «Сейчас начинается сезон, будем работать на ямочном ремонте, где-то даже восстановление изношенных слоев большими картами будет проводить». Ну а пока школьникам и их родителям остается ждать - на ветру и под дождем: здесь не только дорогая плохая, но и остановки нет. Однако этот вопрос решится раньше, чем дорожный, - заверил глава поселения. Николай Чиняков, глава Злынского сельского поселения: «С нашей дорожной службой, которая находится в Болховском районе, мы что-нибудь придумаем, может быть, даже совместными силами». Пока взрослые думают и ищут средства, дети к знаниям добираются практически через тернии.





Юлия Опанасюк



