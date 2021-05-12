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13:40, 12 мая 2021 года В Орле могут расторгнуть контракт с перевозчиком «девятой» маршрутки Утренняя инспекция отдела транспортного обслуживания населения на улице Кузнецова нашла несоблюдение графика перевозок.





Кроме маршрута №9, с 6:45 до 8:15 проверяли и работу автобусов №34. К последним претензий не было, но расписание «девятых» дало сбой, из-за чего перевозчику ИП Кривов подготовили претензию.

«Надеюсь, что перевозчик отреагирует на это, в противном случае мы будем вынуждены подготовить документы для одностороннего расторжения муниципального контракта. Ситуацию на улицах Кузнецова и Силикатной будем держать на контроле, почаще и без предупреждения проводить здесь проверки», – сообщил начальник транспортного отдела мэрии Вадим Ничипоров. Также чиновник заявил, что с 1 июля 2021 года по маршрутам №9 и №34 будет курсировать как минимум один низкопольный автобус – сообщает сайт городской администрации.



Фото пресс-службы мэрии Орла









Артём Ежаков



