Сотрудников «Орелгосзаказчика» подозревают в принятии невыполненных работ в лагере «Ветерок»

В отношении должностных лиц возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий.

Преступление выявили региональные прокуратура и УФСБ. Предполагается, что с марта по декабрь 2020 года сотрудники «Орелгосзаказчика» приняли фактически невыполненные работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в детском лагере «Ветерок», из-за чего «Орел Спорт Строй» незаконно получил 4,1 млн рублей. Кроме того, были одобрены и оплачены некачественные услуги подрядчика.



Объект входит в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» и до сих пор не открыт. В начале апреля спорткомплекс был готов на 90%.



Объектом заинтересовались после выездной проверки областного прокурора Владислава Малкина, в которой участвовали представители регионального правительства, заказчика и самого учреждения – сообщают сайты прокуратуры и СК.