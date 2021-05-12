среда 12.05.2021 18:20:01 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:48, 12 мая 2021 года

В Орле могут переделать всю дорогу по улице Октябрьской

Такую возможность допустил мэр Юрий Парахин.


Градоначальник заявил, что выравнивающий слой дороги на улице Октябрьской не выдержал проверок по толщине, уплотнению и водонасыщению. Заменить его подрядчик должен за свой счет.

Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Забракованные участки мы заставили подрядчика снять, но не исключаю, что придётся заново перекладывать полотно на всём протяжении. Послужит уроком на будущее. Сроки ремонта при этом не корректируются».

Также градоначальник рассказал о двух самых интересующих орловцев дорожных объектах – Болховском шоссе и Маслозаводском переулке. По словам мэра, с победителем торгов по Болховскому шоссе подпишут контракт на следующей неделе. С этого момента он за 60 дней должен отремонтировать объект с семилетней гарантией. Напомним, что работы доверили ООО «Нерудстрой». Соглашение вышло на 5,2 миллиона рублей дешевле – подрядчик запросил за свои услуги порядка 40,1 миллиона рублей. Дорогу укрепят геосеткой – она позволит укрепить верхний слой полотна для продления ресурса службы.

Что касается Маслозаводского переулка, то торги состоятся 14 мая. Среди желающих – две организации. Метод холодной регенерации, с помощью которого будут делать объект, позволит не допустить в будущем тех повреждений, что есть сейчас.

Также в Орле продолжается ямочный ремонт. По словам мэра в социальных сетях, каждый день 3 бригады латают не менее 500 м² полотна.

Фото из соцсетей


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.