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15:48, 12 мая 2021 года В Орле могут переделать всю дорогу по улице Октябрьской Такую возможность допустил мэр Юрий Парахин.





Градоначальник заявил, что выравнивающий слой дороги на улице Октябрьской не выдержал проверок по толщине, уплотнению и водонасыщению. Заменить его подрядчик должен за свой счет.

Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Забракованные участки мы заставили подрядчика снять, но не исключаю, что придётся заново перекладывать полотно на всём протяжении. Послужит уроком на будущее. Сроки ремонта при этом не корректируются».

Также градоначальник рассказал о двух самых интересующих орловцев дорожных объектах – Болховском шоссе и Маслозаводском переулке. По словам мэра, с победителем торгов по Болховскому шоссе подпишут контракт на следующей неделе. С этого момента он за 60 дней должен отремонтировать объект с семилетней гарантией. Напомним, что работы доверили ООО «Нерудстрой». Соглашение вышло на 5,2 миллиона рублей дешевле – подрядчик запросил за свои услуги порядка 40,1 миллиона рублей. Дорогу укрепят геосеткой – она позволит укрепить верхний слой полотна для продления ресурса службы.



Что касается Маслозаводского переулка, то торги состоятся 14 мая. Среди желающих – две организации. Метод холодной регенерации, с помощью которого будут делать объект, позволит не допустить в будущем тех повреждений, что есть сейчас.



Также в Орле продолжается ямочный ремонт. По словам мэра в социальных сетях, каждый день 3 бригады латают не менее 500 м² полотна.



Фото из соцсетей





Артём Ежаков



