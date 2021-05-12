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15:56, 12 мая 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Сегодня на строительной площадке в Орле обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. На месте работают взрывотехники.
- В Болховском районе взрослым предстоит решить задачку - как безопасно добираться до школы. Родителям не интересен процесс решения, им важен результат.
- Там, где почти 80 лет назад гремели бои, сейчас появилась сиреневая аллея.
- Ловись, рыбка. Инспекторы раскинули сети для браконьеров.
- Сезон клещей. К врачам уже обратилось больше 80-ти орловцев
- Под звон колоколов. В «Вятском Посаде» готовят большой православный праздник.
Вести-Орёл