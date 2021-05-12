Найденный при строительстве школы в Орле снаряд увезли спасатели

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны сегодня нашли на площадке, где строится школа, - в Зареченском микрорайоне, на улице Зеленина. Съемочная группа ГТРК «Орел» присутствовала при его подготовке к транспортировке на спецплощадку.

Артиллерийский 122-миллиметровый снаряд в толще грунта, который собирались вывезти, разглядел Вячеслав Жернов. Говорит, при строительстве прежде приходилось находить посуду и церковную утварь, но боеприпасы впервые.

Вячеслав Жернов представитель подрядной организации: «Сразу после того, как нашли снаряд, мы оградили территорию и вызвали МЧС».

С приходом тепла и началом земляных работ заявки о подобных взрывоопасных «находках» поступают ежедневно со всех районов области - сообщают спасатели. На место сразу выехали оперативные службы. Определив степень угрозы, приняли решение о транспортировке.

Дмитрий Макаров, сотрудник областной поисково-спасательной службы: «Если возгорание какое-то, либо удар будет серьезный по части взрывателя, то произойдет взрыв. Снаряд - первой степени опасности, не прошедший канал ствола, то есть транспортировать мы его можем, поэтому мы аккуратно - у нас соответственно автомобиль оборудован ящиком с песком, мы его укладываем и перевозим к месту уничтожения на специальную площадку».

22-киллограмовый снаряд уже обезвредили и вывезли на специальный полигон для уничтожения. Взрывотехники обследовали участок, где нашли опасный предмет, – подобных «сюрпризов» здесь больше не осталось.

Если говорить о статистике, то взрывов при обнаружении на территории региона не было. В среднем же находят около 4 тысяч боеприпасов разного калибра в год.