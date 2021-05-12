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16:41, 12 мая 2021 года Школу на ул. Зеленина в Орле строят с опережением графика По плану ученики здесь должны сесть за парты в конце 2022 года. Сегодня стройку проинспектировал мэр Юрий Парахин. Судя по всему, он остался доволен увиденным.





Новая школа должна стать одной из крупнейших в Орле и вмещать 1 225 учащихся. Сейчас она готова на 5% – рабочие завершили возведение фундамента и приступили к строительству монолитных стен цокольного этажа. Каркас подрядчик планирует завершить к сентябрю этого года – сообщает сайт мэрии.



Работы даже слегка опережают график, но проблемы все-таки есть – со стоимостью материалов, которые подскочили в цене на 50-60% от значений, заложенных в проект. Парахин обещает, что это никак не повлияет на строительство.



Контракт оценен в 892,7 миллиона рублей. Подрядчик – ООО «Техспецкомплект» – уже получил за свои услуги 26 миллионов рублей.



В перспективе для нужд Зареченского микрорайона возведут еще две аналогичные по вместимости школы. Застройка уже переходит в Орловский район, и объекты хотят расположить в 795-м квартале и 8-м микрорайоне, вдобавок к уже строящимся там детским садам.



Фото пресс-службы мэрии Орла.



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Артём Ежаков



