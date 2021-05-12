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17:11, 12 мая 2021 года

Мэр Орла проинспектировал крупные городские стройки

Проверялись объекты, возводящиеся в рамках нацпроектов «Демография», «Безопасные и качественные автодороги» и «Экология». В поездке градоначальника сопровождал корреспондент ГТРК «Орел» Антон Киселев.


Первые два визита касались нацпроекта «Демография». Сначала Юрий Парахин заглянул на улицу Кузнецова. Здесь строят 80-местный детский сад-ясли. Уже осенью здесь должны принять первых малышей, а сейчас там ведутся заключительные работы по инженерным сетям и оштукатуриванию.
Дальше мэр отправился в «Зареченский» микрорайон. На улице Зеленина строят одну из самых больших школ Орла. Вместимость – 1 125 мест. Фундамент уже готов, к сентябрю планируется возвести каркас. В целом школа готова на 5%.

Ещё один нацпроект, который уже в этом году изменит жизнь жителей микрорайона Зареченский, – это «Экология». Здесь прокладывается новый водовод длиной 3 километра 600 метров, который объединит Заводской и Советский районы. Уже уложено 726 метров. Когда объект будет достроен, чистую воду получат 4 тысячи местных жителей. Есть у сооружения и дополнительная функция – благодаря второй ветке водовода аварийные отключения никак не затронут потребителей.

Что касается проекта «Безопасные и качественные автодороги», то в микрорайоне отремонтируют улицы Емлютина и Алроса, а также бульвар Молодёжи. Также власти Орла прорабатывают вопрос строительства нового выезда из «Зареченского», о чем уже давно просят местные жители. Его хотят вывести на улицу Царёв Брод.

За всеми строящимися и ремонтирующимися в рамках нацпроектов объектами – строгий контроль. Особенно по качеству работ. И, к сожалению, один из подрядчиков в этой части оплошал. А именно тот, который ремонтирует в рамках «БКАД» дорожное полотно на улице Октябрьской – выравнивающий слой здесь не прошел лабораторные исследования. Его переделают, но на изменении сроков это не скажется – работы должны быть завершены к середине июня.

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Антон Киселёв
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