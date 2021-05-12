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18:06, 12 мая 2021 года Сегодня орловский ОМОН отмечает 27-ю годовщину со дня образования Почти три десятилетия они выполняют задачи по обеспечению общественной безопасности и противодействию организованной преступности.





Сегодня орловский ОМОН отмечает 27-ю годовщину со дня образования. С 1994 года ОМОН существовал в составе МВД, в 2016-м стал подразделением Росгвардии. Сегодня бойцы ОМОНа выполняют ряд важнейших задач по обеспечению правопорядка в регионе за его пределами. За время существования спецподразделения, сотрудники совершили 46 командировок в «горячие» точки, пять человек погибли при исполнении служебного долга. Их память почтили минутой молчания.



Сотрудников орловского ОМОНа сегодня поздравил глава региона.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Бойцы нашего ОМОНа отправляются и в Северо-Кавказский регион, обеспечивают безопасность, борются с терроризмом, наркоманией, преступностью. Это те люди, кто позволяют нам жить спокойно».

Губернатор поздравил действующих сотрудников и ветеранов с праздником. Многие удостоились грамот и благодарностей. Также главе региона продемонстрировали военно-техническое вооружение орловского спецподразделения. Андрей Клычков технику оценил и даже забрался в кабину БТР-70.





Юлия Сабельникова



