среда 12.05.2021 18:20:38 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

18:06, 12 мая 2021 года

Сегодня орловский ОМОН отмечает 27-ю годовщину со дня образования

Почти три десятилетия они выполняют задачи по обеспечению общественной безопасности и противодействию организованной преступности.


Сегодня орловский ОМОН отмечает 27-ю годовщину со дня образования. С 1994 года ОМОН существовал в составе МВД, в 2016-м стал подразделением Росгвардии. Сегодня бойцы ОМОНа выполняют ряд важнейших задач по обеспечению правопорядка в регионе за его пределами. За время существования спецподразделения, сотрудники совершили 46 командировок в «горячие» точки, пять человек погибли при исполнении служебного долга. Их память почтили минутой молчания.

Сотрудников орловского ОМОНа сегодня поздравил глава региона.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Бойцы нашего ОМОНа отправляются и в Северо-Кавказский регион, обеспечивают безопасность, борются с терроризмом, наркоманией, преступностью. Это те люди, кто позволяют нам жить спокойно».

Губернатор поздравил действующих сотрудников и ветеранов с праздником. Многие удостоились грамот и благодарностей. Также главе региона продемонстрировали военно-техническое вооружение орловского спецподразделения. Андрей Клычков технику оценил и даже забрался в кабину БТР-70.


Юлия Сабельникова
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.