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18:10, 12 мая 2021 года

Владыка Тихон благословил сотрудников Семейного МФЦ

Семейный многофункциональный центр открылся в Орле 6 мая.


Сегодня в недавно открывшемся в Орле Семейном МФЦ побывал митрополит Орловский и Болховский Тихон. Владыка освятил помещение и благословил сотрудников на работу.

Семейный МФЦ создавали как центр помощи для семей, которые в этом нуждаются. Ежедневно с 9 до 17 часов по будням здесь работают специалисты, готовые выслушать проблему и скоординировать семью для её решения. Для круглосуточных обращений предусмотрена виртуальная площадка на сайте Семейного центра, там желающие могут составить письменную просьбу о помощи. Обратиться в Семейный центр можно за разными видами помощи: информационной, юридической, гуманитарной, психологической и даже духовной.

Светлана Черенкова, руководитель Семейного МФЦ: «Некоторым семьям нужна не столько материальная, сколько духовная поддержка, особенно в вопросах воспитания детей с особенностями развития, а также сохранения жизни ребенка. Поэтому мы рады, что в этом доме мы все вместе».

В дар Семейному центру владыка Тихон преподнёс Балыкинскую икону Божьей матери, а также образы Спасителя и Иоанна Кронштадтского.

Митрополит Орловский и Болховский Тихон: «В священном писании есть такое выражение: «Блаженны расточать, нежели собирать». И вот те, кто здесь трудится, они действительно делятся кусочком своей души с нуждающимися людьми. Это и есть, наверное, высшая форма служения здесь, на земле».



Екатерина Игнатюк
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