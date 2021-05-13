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18:30, 12 мая 2021 года Андрей Клычков рассказал, как проходит реконструкции парка Победы в Орле Губернатор Орловской области обещал регулярно освещать ход работ, что и делает.





Как сообщил сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков в соцсетях, парк Победы продолжает своё обновление. По словам главы региона, уже оформленная тропиночная сеть, уложено плиточное, асфальтобетонное и прорезиненное покрытие, установлено освещение и видеонаблюдение, а также спортивное оборудование.



Кроме того, в рамках акции «Сад Памяти» высажена новая липовая аллея.



Андрей Клычков: «Всё это часть уже выполненного благоустройства парка Победы. На данный момент завершается укладка тротуарной плитки, оснований для спортивных и детских площадок, ведется озеленение и установка бордюрного камня. И работы продолжаются, чтобы качественно и в срок превратить это место в большой зеленый городской парк с современной инфраструктурой, сохранив глубокий патриотический смысл общественного пространства, подчеркнув неразрывную связь времен и поколений».

Фото со страницы Андрея Клычкова в соцсети «ВКонтакте»





Орловское Информбюро



