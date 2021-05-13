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21:20, 12 мая 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Наша поддержка и скорбь. Орел вместе с жителями Казани переживает трагедию.



- 22 кг опасности. Сегодня в котловане фундамента будущей школы обнаружили артиллерийский снаряд. Он находился в земле со времен Великой Отечественной войны.



- Небезопасные и не очень качественные. Пробы асфальта показали несоответствие. Дорогу на Октябрьской решено переделать.



- 27 лет на страже закона и порядка. Сегодня ОМОН принимал поздравления.



- На работу - с благословением. Сотрудники Семейного МФЦ встретились с митрополитом Тихоном.



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