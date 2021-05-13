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9:20, 13 мая 2021 года Орловцам в мае удвоят взносы по программе софинансировании будущей пенсии Речь идет о тех средствах, которые в 2020 году отчислялись участниками государственного софинансирования. Денежная сумма от 2 до 12 тысяч рублей, перечисленная гражданином в прошлом году удвоится. Новый размер отразится в специальной части индивидуального лицевого счета.





В Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области напоминают, что данные личные взносы инвестируются управляющими компаниями, негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и будут выплачены участнику Программы государственного софинансирования при выходе на пенсию. Также на накопленные средства распространяется правило наследования.



Гражданам, вступившим в программу после 2014 года, софинансирование из федерального бюджета не производится. Также не имеют право на удвоение накоплений участники программы, которые произвели первый платеж дополнительных страховых взносов после 31 января 2015 года.



В Орловской области в Программе государственного софинансирования будущей пенсии участвуют 1579 человек. Общая сумма, перечисленная участниками программы в ПФР за последние три года с 2018 по 2020 годы, превысила 52 миллиона рублей. Основной возрастной диапазон участников Программы в нашем регионе от 55 до 70 лет (1950-1965 г.р.). Женщины формируют пенсию активнее мужчин, их доля от общего количества участников – 68%.





Орловское Информбюро



