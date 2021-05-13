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8:22, 13 мая 2021 года Орловский академический театр стал победителем Международного театрального онлайн-марафона «Дороги Победы» Организатором марафона выступил Дмитровградский драматический театр имени Островского. В нем приняли участие 22 театральных коллектива из разных регионов страны и Республики Беларусь.





Подведены итоги зрительского голосования Второго открытого Международного театрального онлайн-марафона «Дороги Победы», посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



Орловский государственный академический театр им И. С. Тургенева победил в номинации «Лучший музыкальный спектакль» со спектаклем-концертом «Военные сны» (режиссер Екатерина Гусарова). История, рассказанная в спектакле, разворачивается от начала Великой Отечественной войны. Женщины ждут мужчин, читают прилетающие треугольники писем, а защитники на фронте и привалах поют о доме, жизни, утраченном счастье мира и любви.



Второе место в номинации «Лучший музыкальный спектакль» занял Коми-Пермяцкий национальный драматический театр – спектакль «Тихо!ход», третье место – Московский областной государственный театр юного зрителя – спектакль «Звезда Победы».



Видеоспектакли транслировали в сети Интернет, сообщает информационный портал Орловской области.



Фото https://ogatt.ru











Орловское Информбюро



