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7:26, 13 мая 2021 года Орловцев приглашают написать налоговый диктант Масштабная образовательная акция «Всероссийский налоговый диктант» пройдет в России с 17 по 30 мая. Каждый участник получит возможность оценить и повысить уровень своих знаний в области налогов и налогообложения.





Как сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области, и дети, и взрослые приглашаются принять участие в акции «Всероссийский налоговый диктант». Диктант организован в формате онлайн-тестирования продолжительностью 60 минут. По итогам прохождения каждый участник получит электронный сертификат.



Для участия достаточно пройти регистрацию на сайте www.diktant.nalog.ru и получить пароль для входа, на указанный пользователем e-mail.



Посетить страницу диктанта, зарегистрироваться и пройти тестирование можно двумя способами:



- зайти на сайт диктанта www.diktant.nalog.ru;

- через QR-код на плакатах.





Орловское Информбюро



