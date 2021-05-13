Орловцев приглашают написать налоговый диктант

|
|
|Главная » Новости
7:26, 13 мая 2021 года
Орловцев приглашают написать налоговый диктантМасштабная образовательная акция «Всероссийский налоговый диктант» пройдет в России с 17 по 30 мая. Каждый участник получит возможность оценить и повысить уровень своих знаний в области налогов и налогообложения.
Как сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области, и дети, и взрослые приглашаются принять участие в акции «Всероссийский налоговый диктант». Диктант организован в формате онлайн-тестирования продолжительностью 60 минут. По итогам прохождения каждый участник получит электронный сертификат.
Для участия достаточно пройти регистрацию на сайте www.diktant.nalog.ru и получить пароль для входа, на указанный пользователем e-mail.
Посетить страницу диктанта, зарегистрироваться и пройти тестирование можно двумя способами:
- зайти на сайт диктанта www.diktant.nalog.ru;
- через QR-код на плакатах.
Орловское Информбюро