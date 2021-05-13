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6:27, 13 мая 2021 года В майские праздники орловская Госавтоинспекция выявила 2 228 нарушений Статистика охватывает рейдовые мероприятия в период с 1 по 10 мая.





Как сообщает пресс-служба областного УГИБДД, за десятидневные каникулы инспекторы, работавшие в это время в усиленном режиме, пресекли 2 228 нарушений ПДД. На долю пешеходов пришлось 334 проступка. Среди водителей отмечен 31 выезд на «встречку» и 49 фактов езды без права управления. Еще 27 автолюбителей не дали преимущества пешехода. Пьяными за рулем попались 95 человек.





Артём Ежаков



