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6:29, 13 мая 2021 года В Чечню отправили 1,5 тонны сомнительного орловского мёда За нарушение маркировки продукции и отсутствие нужных документов ИП был оштрафован на 30 тысяч рублей.





О случившемся территориальный Россельхознадзор уведомили коллеги из Южного управления. В марте этого года в Чечню поступило 1,5 тонны мёда из Орловской области. Продукцию без ветеринарных и идентификационных сопроводительных документов привез индивидуальный предприниматель из Покровского района. На ведрах, в которых перевозился мёд, отсутствовали этикетки с информацией о наименовании товара, изготовителе, сроке годности и условиях хранения.



Из-за допущенных нарушений перевозчика оштрафовали на 30 тысяч рублей – сообщает сайт областного Россельхознадзора.





Артём Ежаков



