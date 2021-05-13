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4:31, 13 мая 2021 года В Кромах иногородец ограбил жителя Орловской области На местном рынке 54-летний мужчина отобрал у потерпевшего телефон.





По факту открытого хищения гаджета полицейские возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (грабёж). Выйти на подозреваемого помог сам пострадавший – он запомнил номер машины своего обидчика. Её владельцем оказался житель соседней области. В Кромском отделе полиции мужчина сознался в содеянном и предложил покрыть причиненный ущерб.



На время расследования фигурант отпущен под подписку о невыезде – сообщает сайт областного УМВД.





Артём Ежаков



