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21:11, 12 мая 2021 года

Клычков пообещал отменить масочный режим после вакцинации половины орловцев

Сейчас курс завершили около 10% населения области.


«Маски не панацея, но один из элементов защиты. Я назвал цифры вакцинации, больше 60 тысяч человек вакцинировалось. Это меньше 10% наших жителей. С удовольствием отменим маски, когда у нас отвакцинируется 50% населения. Вот обещаю: я, несмотря ни на что, отменяю маски. Но пока говорить об этом не приходится, жизни людей для меня имеют большую важность», – заявил губернатор во время прямого эфира в соцсетях.

Согласно данным самого Клычкова, в области завершили вакцинацию 52 441 человек, 66 169 жителей региона получили первый компонент вакцин.

По словам главы региона, ограничения в области, в том числе и масочный режим, не послабляются из-за высокой смертности населения от коронавируса – за 17 дней от него скончалось 64 человека.

«Ситуация не очень радужная. Она стабильная достаточно, но при этом не очень хорошая», – заключил губернатор.


Артём Ежаков
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