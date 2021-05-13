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21:35, 12 мая 2021 года

В Орловской области проверят безопасность учебных заведений

Губернатор Клычков в соцсетях рассказал о действиях властей по обеспечению охраны образовательных организаций, комментируя массовое убийство в гимназии №175 в Казани.


Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Никаких слов. Как человек может на такое пойти? После этой трагедии обсуждали вопрос охраны школ – выполним работы по их проверке и принятию мер безопасности, чтобы от таких, извините, идиотов, наших детей обезопасить».

Также зрители трансляции спрашивали о возможности усиления охраны и в детских садах. Глава региона ответил, что «автоматчиков возле каждого входа поставить невозможно».

Напомним, что вопрос охраны образовательных учреждений снова стал обсуждаться после вчерашней трагедии в Казани, где бывший ученик гимназии №175 застрелил 9 человек из гладкоствольного ружья – 7 детей и двух взрослых. Свыше 20 человек остаются в больницах. Сегодня подозреваемого в массовом убийстве арестовали на 2 месяца. По предварительным данным, ранее ему была диагностирована атрофия мозга.


Артём Ежаков
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