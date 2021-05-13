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21:58, 12 мая 2021 года Клычков рассказал о высокой эффективности Центра управления регионов Губернатор Орловской области призвал сразу обращаться туда с проблемами.





«Говоря о нашем с вами взаимодействии и обратной связи – обращайтесь в Центр управления регионом. Он работает. Буквально за минувшую неделю более 530 обращений было направлено, из них отработали более 90%. Оставшуюся часть доделывают», – заявил губернатор.



По всем больным точкам – мусору, дорогам и т.д., глава региона порекомендовал обращаться на портал ЦУР. Также Клычков напомнил, что на майских праздниках открылся Семейный МФЦ.





Артём Ежаков



