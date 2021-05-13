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11:22, 13 мая 2021 года

Под Орлом женщина-водитель нашла дорогу при помощи системы «Эра-Глонасс»

Найти дорогу помогли орловские сотрудники МЧС России.


Сегодня ночью в 00:30 оператору «Системы 112» по системе «Эра-Глонасс» поступило сообщение от женщины, которая, следуя на автомобиле через Орловскую область из Белгорода в Брянск, заблудилась в дороге. Это произошло в районе деревни Апальково Кромского района. К месту была направлена оперативная группа 25-й пожарно-спасательной части из п. Кромы.
 
Женщина путешествовала на автомобиле, следуя из Белгорода в Брянск по навигатору, заблудилась и потеряла ориентацию на местности, сотовая связь отсутствовала, и женщина воспользовалась системой «Эра-Глонасс». 
 
Пока к месту следовали кромские пожарные, с водителем общался старший оперативный дежурный ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Орловской области Александр Печёнкин. Автомобиль был обнаружен в д. Апальково. 
 
Сотрудники МЧС России сопроводили женщину на автомобиле до трассы М-2 «Крым» и она продолжила свой путь.
 
Для справки: время передачи информации из системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в систему «112» не превышает 19 секунд. С 1 января 2017 года все новые автомобили в России оснащаются системой ЭРА-ГЛОНАСС. Это законодательно закрепленное требование, которое обязывает устанавливать данную систему в каждый автомобиль, который продается на нашем рынке. Система ЭРА-ГЛОНАСС должна ускорить процесс реагирования экстренных служб на дорожно-транспортные происшествия, и облегчить способ коммуникации с ними для водителей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.



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