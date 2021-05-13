Еще двое орловцев не справились с коронавирусом

В Орловской области выявлено 48 новых случаев заболевания.

13 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 48 случаев коронавирусной инфекции (всего – 34 776). По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской области выявленослучаев коронавирусной инфекции (всего – 34 776).

На лечении – 1 382 человека. Накануне выписано 57 орловцев (всего – 32 768). От последствий болезни скончалось 626 жителя региона, из них двое за последние сутки.

Суточная заболеваемость в России – 8 380 (всего – 4 913 439), число выздоровевших – 9 349 (всего – 4 527 878). Общее число летальных исходов – 114 723 (+392 случаев за сутки). На лечении – 270 838 человек.

Инфографика портала Стопкоронавирус.рф