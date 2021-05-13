В Должанском районе потушить пожар помогли добровольцы

Пожар произошло сегодня около 4 часов утра в сельском магазине.

Как сообщили в региональном МЧС, в магазине в д. Кривцова-Плота Должанского района произошел пожар. К месту ближе находилась добровольная пожарная команда «Студеное». Добровольцы первыми прибыли на место и сделали все возможное, чтобы огонь не распространился. Спустя некоторое время к ним присоединились сотрудники 19-й пожарно-спасательной части Должанского района.

В результате пожара выгорела деревянная пристройка к магазину, в здании выгорела кровля. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются. Причины пожара выясняют специалисты. Пострадавших нет.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области