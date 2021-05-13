В Орле мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам

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12:43, 13 мая 2021 года
В Орле мусульмане отмечают праздник Ураза-байрамСегодня они собрались на утреннюю молитву в молельном доме.
Один из главных мусульманских религиозных праздников Ураза-байрам ознаменует окончание самого длинного поста в месяц Рамадан, когда верующие отказывались от еды и питья в светлое время суток.
Больше тысячи мужчин, представители разных национальностей и стран, проживающие в Орле, собрались на праздничный утренний намаз в молельном доме. После намаза, по традиции, мусульман ждало разговление и раздача подарков и угощений нуждающимся.
Как отметил имам-мухтасиб Орловской области Холид Расулов, мусульмане молились о жертвах трагедии в Казани, о мире во всем мире, об окончании пандемии коронавируса.
Татьяна Тимохина