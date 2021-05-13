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13:12, 13 мая 2021 года

В Орле судят бывшего начальника отделения ГИБДД

Экс-руководитель отделения ГИБДД ОМВД России по Урицкому району обвиняется в мелком взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и в покушение на мошенничество.


Следствием установлено, что 27 мая 2020 года злоумышленник лично получил от ранее незнакомого ему водителя автомобиля взятку в размере 300 рублей за незаконное бездействие в пользу последнего, а именно за не составление им протокола об административном правонарушении. Таким образом водитель избежал административной ответственности.
 
В тот же день обвиняемый за взятку в 70 000 рублей пообещал помочь местному жителю получить водительское удостоверение без прохождения обучения в автомобильной школе. Однако он не мог выполнить обещания, поскольку был задержан с поличным при передаче ему денежных средств.
 
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ и ОРЧ ОСБ УМВД России по Орловской области.
 
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.



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