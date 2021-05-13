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13:20, 13 мая 2021 года Замглавы департамента соцзащиты Орловской области привился «ЭпиВакКороной» Александр Востриков - инвалид-колясочник, и медики рекомендовали вакцинироваться именно «ЭпиВакКороной».





В Орловскую область поступила партия «ЭпиВакКороны». Теперь у желающих вакцинироваться есть выбор – «Спутник V» или векторовский препарат. Но окончательное решение принимает врач, поскольку у каждой прививки есть свои противопоказания. Заместителю главы департамента соцзащиты Орловской области - инвалиду-колясочнику Александру Вострикову медики рекомендовали «ЭпиВакКорону». Александр Востриков, заместитель руководителя департамента социальной защиты Орловской области: «Мы все прекрасно знаем и видим последствия коронавируса, ничего хорошего там нет, как я понимаю, и вопрос прививаться или не прививаться не стоял. Какой вакциной? Здесь я полностью доверился мнению специалистов и в моем положении мне рекомендовали именно «ЭпиВакКорону».





Елена Литинская



