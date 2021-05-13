четверг 13.05.2021 16:00:04 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

13:20, 13 мая 2021 года

Замглавы департамента соцзащиты Орловской области привился «ЭпиВакКороной»

Александр Востриков - инвалид-колясочник, и медики рекомендовали вакцинироваться именно «ЭпиВакКороной».


В Орловскую область поступила партия «ЭпиВакКороны». Теперь у желающих вакцинироваться есть выбор – «Спутник V» или векторовский препарат. Но окончательное решение принимает врач, поскольку у каждой прививки есть свои противопоказания. 
 
Заместителю главы департамента соцзащиты Орловской области - инвалиду-колясочнику Александру Вострикову медики рекомендовали «ЭпиВакКорону». 
 
Александр Востриков, заместитель руководителя департамента социальной защиты Орловской области: «Мы все прекрасно знаем и видим последствия коронавируса, ничего хорошего там нет, как я понимаю, и вопрос прививаться или не прививаться не стоял. Какой вакциной? Здесь я полностью доверился мнению специалистов и в моем положении мне рекомендовали именно «ЭпиВакКорону». 



Елена Литинская
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.