Орловец, насмерть забивший знакомого, получил 8 лет тюрьмы

Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ).

В феврале 2019 года житель Краснозоренского района, в состоянии опьянения, вместе с приятелем до смерти забил своего знакомого. Мужчина получил множественные удары руками и ногами по голове и туловищу.



Следствие провело значительный объем работы: опросили 12 свидетелей, провели проверки показаний на месте с обвиняемым и очевидцами, а также очные ставки.



Приговором суда присяжных осужденный отправился в тюрьму строгого режима на 8 лет. Еще один год после отбытия срок он будет ограничен в свободе. Дело соучастника выделено в отдельное производство, – сообщает сайт областного СУ СК.