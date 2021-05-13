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13:37, 13 мая 2021 года

Орловец, насмерть забивший знакомого, получил 8 лет тюрьмы

Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ).


В феврале 2019 года житель Краснозоренского района, в состоянии опьянения, вместе с приятелем до смерти забил своего знакомого. Мужчина получил множественные удары руками и ногами по голове и туловищу.
 
Следствие провело значительный объем работы: опросили 12 свидетелей, провели проверки показаний на месте с обвиняемым и очевидцами, а также очные ставки. 
 
Приговором суда присяжных осужденный отправился в тюрьму строгого режима на 8 лет. Еще один год после отбытия срок он будет ограничен в свободе. Дело соучастника выделено в отдельное производство, – сообщает сайт областного СУ СК.



Артём Ежаков
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