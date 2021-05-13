В Орле начали ремонтировать Болховское шоссе

Подрядчик уже снимает старый асфальт – в первую ночь за четыре прохода фрезой счищено 8 тыс. м² полотна на протяжении одного километра.

Реставрация Болховского шоссе, уже давно волнующая орловцев, должна завершиться в течение 60 суток – именно этот срок прописан в соглашении.



Стоимость контракта удалось порядком снизить – вместо 40,1 млн рублей из областного бюджета будет выплачено 34,9 млн. Дорогу укрепят геосеткой, которая продлит служебный ресурс трассы. Подрядчик обязуется предоставить семилетнюю гарантию на свою работу – ранее подобные стройки были застрахованы в течение пяти лет.



Артём Москвичеков, и.о. начальника МКУ УКХ: «Сначала укладывается выравнивающий слой, затем – геосетка. Это специальный геотекстильный материал, который помогает укрепить верхний слой. Сверху геосетки – слой ЩМА (щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь, прим. ред.), то есть завершающий слой. При этом толщина нижнего слоя должна быть не менее 5 см, верхнего – не менее 6 см. Если технологию применить правильно, дорога прослужит без ремонта 7 лет».



Снятый асфальт вывезли 12 машин вместимостью 16 кубометров и четыре машины вместимостью 20 кубометров. Позже его переработают в гранулят, который будут использовать в дорожных работах на 39 участках – сообщает пресс-служба мэрии Орла.



Фото пресс-службы городской администрации