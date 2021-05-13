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13:39, 13 мая 2021 года Основную хотынецкую магистраль отремонтируют к середине июня Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков, комментируя ход дорожного ремонта в регионе.





Помимо дороги в Хотынце, которую должны починить к 15 июня, глава региона упомянул, что на ремонт ливенских трасс будут дополнительно выделены 10 миллионов рублей из средств, заложенных на будущий год. Говоря о реставрации моста через реку Сосну, Клычков напомнил, что ее закончат в 2022-м.



Всего в текущем году ремонту подлежат 79,5 километров областных дорог – сообщает сайт регионального правительства.





Артём Ежаков



