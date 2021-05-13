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14:10, 13 мая 2021 года Сегодня исполняется 30 лет с начала вещания ВГТРК Ровно три десятилетия назад телезрители впервые увидели выпуск информационной программы «Вести» на канале РТР.





Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания стала крупнейшим российским медиахолдингом и бесспорным лидером информационного вещания не только в России, но и в Европе. Корпункты по всему миру и вещание на 53 национальных языках. Сегодня корреспонденты «Вестей» работают в самых горячих точках планеты, их новости и кадры важнейших событий мгновенно транслируются на телевизионных, радио, интернет-ресурсах холдинга. В состав ВГТРК входят: флагман холдинга "Россия 1", информационный круглосуточный "Россия 24" , просветительский "Россия-Культура", международный "РТР-Планета" и детский канал "Карусель" (совместный с "Первым каналом"), 86 региональных телерадиокомпаний, которые вещают на 53 языках народов России в 9 часовых поясах; радиостанции "Вести FM", "Маяк", "Радио России" и "Радио Культура", Гостелерадиофонд, а также крупнейший новостной портал Вести.Ru Новые вызовы информационного мира требуют динамичных решений, и ВГТРК открывает новые возможности: уникальная российская медиаплатформа "Смотрим" стала одним из важных шагов компании в цифровое будущее. Кроме того, в семье ВГТРК 19 неэфирных каналов для кабельных и спутниковых операторов (в партнерстве с "Ростелекомом"). Общий объем оригинального контента всех ресурсов ВГТРК превышает 160 тысяч часов в год.





Орловское Информбюро



