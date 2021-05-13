четверг 13.05.2021 16:00:28 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

14:10, 13 мая 2021 года

Сегодня исполняется 30 лет с начала вещания ВГТРК

Ровно три десятилетия назад телезрители впервые увидели выпуск информационной программы «Вести» на канале РТР.


Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания стала крупнейшим российским медиахолдингом и бесспорным лидером информационного вещания не только в России, но и в Европе. Корпункты по всему миру и вещание на 53 национальных языках. Сегодня корреспонденты «Вестей» работают в самых горячих точках планеты, их новости и кадры важнейших событий мгновенно транслируются на телевизионных, радио, интернет-ресурсах холдинга.
 
В состав ВГТРК входят: флагман холдинга "Россия 1", информационный круглосуточный "Россия 24", просветительский "Россия-Культура", международный "РТР-Планета" и детский канал "Карусель" (совместный с "Первым каналом"), 86 региональных телерадиокомпаний, которые вещают на 53 языках народов России в 9 часовых поясах; радиостанции "Вести FM", "Маяк", "Радио России" и "Радио Культура", Гостелерадиофонд, а также крупнейший новостной портал Вести.Ru.
 
Новые вызовы информационного мира требуют динамичных решений, и ВГТРК открывает новые возможности: уникальная российская медиаплатформа "Смотрим" стала одним из важных шагов компании в цифровое будущее. Кроме того, в семье ВГТРК 19 неэфирных каналов для кабельных и спутниковых операторов (в партнерстве с "Ростелекомом").
 
Общий объем оригинального контента всех ресурсов ВГТРК превышает 160 тысяч часов в год.



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.